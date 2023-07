Colibrì: Rondelli e il tributo a Nuti Weekend da non perdere a Narnali

Tanti appuntamenti in arrivo al Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio. Da segnalare il concerto di Bobo Rondelli sabato e la rassegna di film dedicati a Francesco Nuti, che partirà domenica con il più pratese dei suoi titoli: Madonna che silenzio c’è stasera. Ma ecco il programma nel dettaglio. Dopo il forfait del mese scorso a causa del maltempo, Bobo Rondelli sarà protagonista di un concerto da non perdere, sabato dalle 22: l’ingresso è gratuito e visto il grande afflusso previsto, chi vuole può prenotare al link https:bit.ly45zCjVk (la prenotazione non è obbligatoria). Il cantautore livornese ripercorrerà i suoi "ciuchi di battaglia", come lui stesso ama definire le canzoni più conosciute e amate dal pubblico, insieme ai nuovi brani e a una selezione di successi che ha fatto la storia della musica italiana. Con Bobo ci saranno gli amici di sempre - Claudio Laucci al piano e tastiere, Simone Bimbo Soldani alla chitarra e Simone Padovani alle percussioni. Arrivato alla soglia dei 60 anni, Rondelli si sente vivo come non mai: un percorso unico, fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, senza concessioni alla pubblica morale, è sempre stato il peggior manager di se stesso ma allo stesso tempo considerato da pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo.

Domenica, sempre alle 22 e a ingresso libero. con "Madonna che silenzio c’è stasera" inizia la rassegna dedicata a Cecco da Narnali, un doveroso e sentito tributo a Francesco Nuti. Gli altri film in programma saranno domenica 16 luglio "Caruso Pascoski (di padre polacco)", domenica 23 luglio "Willy Signori e vengo da lontano", domenica 30 luglio "Donne con le gonne" e domenica 6 agosto "Tutta colpa del Paradiso". Ricordiamo infine che stasera dalle 20.30 al Colibrì ci sarà l’Aperitivo astrologico, fra tarocchi e costellazioni familiari, e domani alle 22 il concerto dei Pandeia, gruppo che reinterpreta in chiave semiacustica brani che dal pop anni ‘80 al rock anni ‘90 e 2000. Tutte le sere dalle 19 possibilità di cenare scegliendo fra tre sfiziosi menù: siciliano, greco e orientale (prenotazione tavoli via whatsapp, 370 3017013).