"Col Pd più immagine che fatti"

Cosa pensa di questi dieci anni di giunte Biffoni?

"Ho visto immobilismo sulle cose concrete da fare e molto impegno nelle politiche di immagine: i molteplici rendering sulle giungle urbane sono un esempio lampante. Biffoni ha creato e curato un rapporto personale con i cittadini, ma non ha curato allo stesso modo l’azione politica delle sue giunte. Il giudizio negativo è in particolare per l’urbanistica".

Perché?

"Tanti progetti annunciati e non portati in fondo, a partire al parco centrale: in dieci anni abbiamo visto solo disegnini. Oppure progetti realizzati, ma non utili alla città, come la famosa fabbrica dell’aria. Senza contare il piano strutturale con il suo approccio burocratico e dirigista tipico di una certa cultura politica".

Le altre bocciature?

"Il comparto lavori pubblici con manutenzioni ordinarie e straordinarie insufficienti per strade e impianti sportivi, mancanza di coordinamento dei cantieri, di organizzazione degli interventi. Poi il decoro della città, a cominciare dal problema rifiuti. Infine la cultura, con dieci anni di immobilismo da parte dell’assessore. Un giudizio negativo compensato dall’impegno e dalla qualità del lavoro di istituzioni partecipate dal Comune, come la Camerata, il Museo del Tessuto e il Politeama".