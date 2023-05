Coinvolgimento e spazi per i ragazzi Yohannes, il candidato più giovane

"Spesso i ragazzi della mia età si sentono distanti dalle istituzioni, io credo invece che sia proprio compito nostro partecipare attivamente alla vita della comunità, portando le nostre idee e le nostre proposte perché è oggi che possiamo contribuire a costruire la società nella quale cresceremo". Yohannes Tasselli è il più giovane dei candidati della lista "Poggio, Insieme!", 22 anni, poggese, è stato uno dei principali sostenitori della realizzazione del campo da playground di Poggio a Caiano.

Studia musica elettronica al conservatorio e collabora con la scuola di musica "L’Ottava Nota" di Poggio. "Ho partecipato agli incontri per la stesura del programma - racconta - e ho trovato un gruppo di persone aperte e desiderose di ascoltare le mie idee e il mio pensiero. E quella che abbiamo elaborato insieme è una proposta politica che tiene tutti insieme, attenta all’ambiente ma anche alle esigenze dei ragazzi della mia generazione, una proposta aperta, che non elimina le differenze ma le considera occasioni di crescita e arricchimento per tutti".

Per questo, oltre all’attenzione alle politiche di genere e alla tutela dei diritti di tutti, nel programma della lista “Poggio, Insieme!” viene dato spazio allo scambio intergenerazionale ma anche ad eventi, iniziative e progetti che diano la possibilità ai giovani di avere luoghi a loro disposizione: "Assieme alla scuola di musica l’Ottava Nota e alla Filarmonica G.Verdi, una volta che piazza XX Settembre sarà ultimata e inaugurata, organizzeremo concerti anche all’aperto", spiega Yohannes presentando il programma sui temi a lui più vicini. Coinvolgimento, ascolto, azione.

L’esempio è il playground di piazza Taranto, realizzato a partire dalle richieste di un gruppo di ragazzi, tra cui Yohannes. Lo spazio, grazie alla società Medicea Basket, è un successo: "Il campo da basket di Candeli è esemplificativo del metodo che intendiamo perseguire - ha detto il candidato sindaco Francesco Puggelli - creeremo nuovi spazi dedicati allo sport all’aperto e di aggregazione distribuiti nei rioni, miglioreremo l’illuminazione di quelli esistenti e lavoreremo per una positiva convivenza intergenerazionale, facendo convergere le esigenze di tutti: il bisogno di stare insieme dei ragazzi e la legittima richiesta di tranquillità dei meno giovani". "Porteremo avanti - conclude Puggelli - progetti già avviati. Penso all’intervento sul campo sportivo “G. Martini” dove sarà realizzato il manto in sintetico e saranno ristrutturate le aree di servizio come gli spogliatoi e proseguiremo gli interventi di miglioramento dell’impiantistica esistente, progetteremo la riqualificazione del Palazzetto “G. Pacetti” e le opere di manutenzione straordinaria della palestra di via Giotto".