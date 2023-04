Codice degli appalti, attacco di Ance "Il rinvio a giudizio non fa sentenza"

Cresce la preoccupazione tra gli imprenditori di Ance Toscana Nord a fronte del nuovo Codice degli appalti, tanto che la presidente Daria Orlandi (foto) definisce l’approccio ad uno dei temi più spinosi, quello del rinvio a giudizio, " approssimativo e pericoloso per le imprese e per il sistema". Entriamo nel dettaglio. "Il Codice prevede che per alcuni tipo di reato la mera richiesta di rinvio a giudizio (o l’applicazione di misure cautelari) siano elemento sufficiente per attribuire alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere l’impresa da una gara. Se da un lato dal momento del rinvio a giudizio il legale dell’imprenditore procederà alle difese dell’imputato, dall’altra la stazione appaltante risulta già investita di competenze penalistiche, e può adottare provvedimento in pregiudizio dell’imputato. Un sovvertimento di poteri relativa alla libertà personale e di impresa". Secondo il vicepresidente per Pistoia, Giacomo Salvi, "le imprese colpite da questo provvedimento dovranno ricorrere a quella magistratura le cui prerogative sono scolpite nel nostro sistema giuridico; prevedibile una pioggia di ricorsi e controricorsi verso quelle stazioni appaltanti che escluderanno dalla procedura un concorrente senza attendere il primo grado di giudizio". Per Oliviero Del Debbio, vicepresidente a Lucca "si rischia di paralizzare il sistema".