Cocaina sotto il mattone: arrestato

I carabinieri della tenenza di Montemurlo hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino marocchino di 21 anni, residente a Montale, clandestino e gravato da precedenti in materia di stupefacenti. I miilitari hanno sorpreso il giovane nella zona via Tanaro a Montemurlo, mentre stava occultando qualcosa all’interno di un mattone, per poi addentrarsi in un campo e uscirne dopo qualche minuto. Il 21enne è stato bloccato mentre stava salendo in auto. Sotto il mattone sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina, mentre nell’area boschiva è stato trovato un altro involucro contenente altre 12 dosi della stessa sostanza stupefacente, pari a grammi 10 circa, nonché materiale necessario al taglio ed al confezionamento dello stupefacente. Nell’auto invece sono stati rinvenuti 130 euro riposti nelle alette del parasole e tre telefoni cellulari mentre in casa aveva altri 4 grammi, nonché 1.155 euro in contanti.