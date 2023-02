Cobas attaccano Confindustria "Lesa l’immagine del distretto"

I Cobas sono tornati a manifestare sotto la sede di Confindustria. Cori e striscioni per attirare l’attenzione dei vertici del distretto. Una manifestazione voluta dal sindacato guidato da Luca Toscana e Sarah Caudiero che punta dritto il dito contro le imprese strutturate accusandole di "avvalersi di aziende conto terzi che sfruttano i lavoratori". Nomi di aziende storiche accusate di essere conniventi con artigiani che costringono gli operai a lavprare sette giorni su sette senza contratti regolari.

Pronta la replica di Confindustria che condana qualsiasi forma di illegalità e accusa i Cobas di ledere l’immagine del distretto.

"Gli interlocutori sindacali che Confindustria Toscana Nord riconosce come tali sono quelli che con Confindustria sottoscrivono i contratti collettivi nazionali di lavoro, incluse quelle produttrici di filati oggetto di accusa", si legge nella nota inviata dall’associazione. "Confindustria e le aziende associate condannano qualsiasi forma di illegalità e di sfruttamento. Anche a seguito dell’intensa campagna di sensibilizzazione nella generalità dei casi le aziende socie quando affidano un lavoro consistente a una lavorazione chiedono il Durc, ossia il documento unico di regolarità contributiva. Una cautela che fra privati, non è un obbligo di legge, ma un uso comune fra le imprese associate trattandosi dell’unica verifica che un’azienda possa effettuare nei confronti di un’altra azienda per avere elementi che attestino la correttezza di quest’ultima nei confronti dei lavoratori". E ancora: "Accusare imprese note per la loro correttezza di consapevole connivenza con situazioni definite - dagli stessi accusatori - di grave illegalità ne lede e ne danneggia l’immagine presso la clientela internazionale e la comunità in cui operano.