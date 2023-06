Claudio Bigagli ricorda Francesco Nuti, "Ho un bellissimo ricordo di lui"

Claudio Bigagli si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica e ha fatto parte della compagnia di Dario Fo. E’ noto al grande pubblico per la sua carriera cinematografica, in film diretti dai fratelli Taviani, da Benigni, Moretti, Salvatores, Virzì. E’ nato nel 1955, proprio come Francesco Nuti, ecco il suo ricordo. "Sono stato molto colpito dalla sua storia – dice –, la sua scomparsa mi ha profondamente addolorato. In questi giorni ho rivisto alcuni suoi film come Madonna che silenzio c’è stasera. Anni fa Francesco mi chiamò per interpretare il film a cui teneva molto, Olga e i fratellastri Billi. In quella occasione ci siamo frequentati molto, scambiandoci idee anche sulla sceneggiatura. Ho un bellissimo ricordo di lui".