Classe 2B Convitto Cicognini (Prato)

Il lago di Bilancino è un invaso artificiale grande 5 chilometri quadrati che sbarra il tratto iniziale del fiume Sieve, affluente di destra dell’Arno, nel Comune di Barberino di Mugello. Inaugurato nel 2002 come riserva d’acqua della città di Firenze, alimenta ora anche le città di Prato e Pistoia. Il progetto viene però da lontano, sembra che addirittura fosse allo studio di Leonardo Da Vinci.

Dopo la tragica alluvione del ‘66 che colpì Firenze, le autorità hanno ritenuto indispensabile avviare quest’opera che ha avuto un lungo iter per la sua definitiva realizzazione. La nostra classe ha avuta la preziosa possibilità di visitare l’impianto, la diga e la centrale idroelettrica. Ci è stato spiegato dai tecnici di Publiacqua Spa la quale ha in gestione l’invaso, che la diga è costituita da terra, argilla e ghiaia. Questa scelta è stata fatta per alcuni motivi fondamentali: minor impatto ambientale, riduzione del rischio sismico, economicità del materiale. Con il passare degli anni, il lago di Bilancino è diventato non più solo una riserva d’acqua ma riveste anche un molteplice utilizzo: punto di prelievo per i canadair in caso di incendi, punto di sosta per la fauna migratoria (sulla sponda Nord del lago è presente un’oasi naturalistica), produzione di energia rinnovabile attraverso la centrale idroelettrica, attrattiva turistica durante la stagione estiva. Un luogo di relax che viene scelto da molte persone residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia per trascorrere qualche ora di divertimento pur restando in città.

Mai come in questo momento di cambiamenti climatici ci rendiamo conto dell’assoluta necessità di quest’opera. Il lago di Bilancino evita le future alluvioni nelle zone a valle dell’invaso e la scarsità di portata del fiume Arno nei periodi di siccità, mantenendolo vivo. Consente poi all’impianto di potabilizzazione dell’acqua dell’Anconella, alle porte di Firenze, un afflusso costante di acqua più pulita che viene in seguito distribuita a circa un milione di cittadini.

Non solo il lago di Bilancino è anche popolato da una fauna ittica rappresentata da carpe, con esemplari pescati di oltre otto chilogrammi, carassi, cavedani, persici trota, lucci anche di grandi dimensioni. Come ordine di grandezza, tramite metodi indiretti, la biomassa ittica attualmente presente nel bacino è stimabile intorno alle 4-5 tonnellate con un’analoga produttività ittica annuale. Il lago di Bilancino è davvero una riserva preziosa sotto molti punti di vista.