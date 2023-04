Clarinetto e pianoforte Bandieri e Mercando al teatro del Cicognini

Il clarinetto di Davide Bandieri e il pianoforte di Alessandro Mercando per una notta di musica al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini, venerdì dalle 21 alle 23 nell’evento organizzato dalla scuola di musica Verdi. Davide Bandieri è stato primo clarinetto della Camerata strumentale "Città di Prato" e attualmente è primo clarinetto Solista dell’Orchestre de Chambre de Lausanne in Svizzera. Alessandro Mercando si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode e ha conseguito nel 2010 presso la Haute École de Musique di Ginevra il Diplôme de Soliste con lode e menzione. In programma le due Sonate op. 120 per clarinetto di Brahms che segnano, alla fine della carriera del compositore di Amburgo, un fenomenale sviluppo del repertorio per questo strumento. Il concerto si conclude con la Première Rhapsodie di Debussy e le Tre miniature per clarinetto e pianoforte del compositore polacco Krzysztof Penderecki, uno dei maggiori musicisti del Novecento, scomparso nel 2020. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, martedì – sabato 10.30-12.30 e 16-19, tel 0574 603758) su Ticketone.it e nel circuito Boxoffice. Prenotazione obbligatoria.