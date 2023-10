Clara Calamai. Ultimi giorni per la mostra

In biblioteca Lazzerini, ultimi giorni di programmazione per la mostra dedicata a Clara Calamai, la grande attrice nata a Prato nel 1909. Il prossimo lunedì 30 ottobre sarà l’ultimo giorno per ammirare le splendide immagini che ritraggono la grande diva del cinema, attivissima tra la fine degli anni trenta e i primi anni cinquanta. "Da Prato a Cinecittà, l’affascinante storia di una diva" questo il titolo della mostra, ricostruisce un lungo percorso di vita e una straordinaria carriera che si concluse nel 1975 con il cult movie di Dario Argento "Profondo rosso". E dopo l’inaugurazione dello scorso 23 settembre alla presenza del nipote dell’attrice, l’architetto Marino Bonizzato che ha messo a disposizione buona parte del materiale esposto, la mostra ha subito registrato una grande affluenza di pubblico, anche attraverso un passaparola scattato tra appassionati e cinefili. Addirittura molte presenze venute da fuori città, forse incuriosite dalla storia di una attrice entrata di diritto nella storia del cinema. Anche i due film programmati a fine settembre al Terminale, "Ossessione" di Luchino Visconti e "Profondo rosso" di Dario Argento hanno visto una straordinaria presenza di pubblico, in particolare molti giovani. Segno che Clara Calamai ancora è un vivo ricordo in città, quella città dalla quale scappo verso la capitale, incontrando quasi per caso il mondo del cinema. Dunque, davvero un grande successo a venticinque anni dalla morte avvenuta a Rimini il 21 settembre. Se non l’avete ancora fatto, visitate fino al 30 questa mostra ricca di foto, locandine, poster cinematografici rarissimi, oggetti appartenuti alla diva. Scoprirete la storia di una donna libera e coraggiosa che all’apice del successo ha preferito la vita e gli amori, alle luci dei set cinematografici.

Fe. Be.