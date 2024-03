Clandestini sfruttati nella ditta . Un arresto e multe per 50mila euro

Ancora controlli e ancora clandestini trovati al lavoro all’interno delle ditte. Ben undici sui venti operai rintracciati all’interno di due differenti fabbriche. I blitz del gruppo interforze, coordinato dalla Prefettura per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, sono stati mirati a due ditte del distretto.

L’attività ispettiva, coordinata negli aspetti operativi dalla Questura, si è concretizzata con il controllo di una prima ditta all’interno della quale sono stati identificati undici stranieri, di cui nove presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno e quindi irregolari.

Il titolare, cinese di 57 anni, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reati di impiego di manodopera clandestina alle proprie dipendenze. Nessun dipendente è risultato assunto con regolare contratto lavorativo.

Il gip, dopo l’udienza di convalida della misura precautelare, ha disposto per il cinese la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali per 12 mesi

Nel secondo intervento, in un’altra ditta sempre a conduzione cinese, sono stati identificati altri nove stranieri, di cui due irregolari sul territorio; pertanto il titolare è stato denunciato per impiego di manodopera clandestina. Inoltre, tre lavoratori sono risultati senza contratto di lavoro

Entrambe le attività sono state sospese e, nei loro confronti sono state contestate violazioni di natura amministrativa e penale, tra l’altro anche in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro ed in materia urbanistica. Gli operatori del gruppo ispettivo hanno proceduto, ognuno per le proprie competenze, ha elevare multe per circa 50.000 euro.