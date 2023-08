Cittadino Cinese Denunciato per Guida in Stato di Ebbrezza a Prato

La polizia municipale ha ritirato la patente di guida a un cittadino cinese che è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lunedì mattina, poco dopo mezzogiorno, gli agenti erano impegnati nel controllo della viabilità nella zona Macrolotto Zero quando, nel percorrere la via Orti del Pero, la loro attenzione è stata attirata dall’andatura incerta di un Suv che, invece di procedere regolarmente nella propria corsia, marciava sull’area dedicata dalla segnaletica al parcheggio laterale delle auto, creando in tal modo una situazione di potenziale pericolo per i pedoni. Il Suv è stato fermato per il controllo e l’identificazione del conducente, un cinese di 44 anni, che fin da subito è apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica. E’ stato quindi sottoposto al controllo strumentale con il precursore alcolemico che ha dato esito positivo e portato al comando per la prova con l’etilometro: l’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico quasi 5 volte al di sopra del limite di legge. Immediato il ritiro della patente ai fini della sua sospensione da 2 a 4 anni e la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati decurtati anche 10 punti dalla patente.