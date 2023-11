"Cittadini in grande difficoltà"

"La visita del ministro è stata occasione per avanzare nuovamente con forza la richiesta urgente di risorse relative agli ingenti danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito tutta la Provincia di Prato. In qualità anche di sindaco del Comune di Montemurlo il mio primo pensiero va alle tantissime famiglie che sono state colpite duramente e che sono rimaste senza niente – ha detto il presidente della Provincia Simone Calamai – Per questo, la prima istanza è poter risarcire tutti i nostri cittadini e coprire le grandi difficoltà che si stanno creando".

"Analogamente fondamentale e urgente è la salvaguardia delle aziende del nostro territorio – ha aggiunto Calamai –. Basti pensare che tante di esse hanno perso gran parte dei loro macchinari e delle loro produzioni, per questo è fondamentale lavorare da subito per aiutarle perché in un distretto come il nostro, un distretto a rete, se qualche azienda dovesse non farcela rappresenterebbe un forte rischio per tutti. Ovviamente – ha concluso Calamai – adesso c’è da lavorare con forza su quelli che sono i ripristini. Il lavoro messo in campo è stato straordinario, e per questo ringrazio tutto il dipartimento nazionale di protezione civile che, insieme alla Regione Toscana, sta portando avanti interventi senza sosta".