Cittadini e istituzioni lavorano insieme per la transizione ecologica . Presentato “Un Comune per amico“ il nuovo progetto di Anter

Un incontro sulle tematiche ambientali, gettando le basi per future collaborazioni. Si è tenuto al ristorante Interludio l’incontro del Rotary club Prato che ha ospitato Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili. Laconviviale diurna è stata presieduta dal vicepresidente del Club, Guido Giovannelli (il presidente del Rotary Prato è Claudio Barbarisi). A parlare di Anter il fondatore Antonio Rainone, il presidente Alessandro Giovannini, il presidente onorario Leonardo Masi e il direttore Lohengrin Becagli. Durante il dibattito si è parlato del progetto di Anter ‘Un Comune per Amico’, presentato al Senato e che vuole unire cittadini e istituzioni in un percorso di transizione ecologica. "Abbiamo incontrato Anter per esporre ai nostri soci la genesi, lo sviluppo e gli attuali progetti – commenta Giovannelli -con un dialogo nel corso del quale abbiamo trovato piena sintonia nell’attenzione verso le tematiche ambientali".