"Città di Prato" al via In campo i grandi nomi

E’ scattato il conto alla rovescia per l’edizione numero 39 del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Prato" (in foto la presentazione). La kermesse, a ingresso libero, prenderà il via domenica prossima e si concluderà sabato 13 sui campi del Tc Prato. Per tutta la settimana al circolo di via Firenze si affronteranno i migliori atleti junior del mondo, con ben 43 nazioni all’interno dei due tabelloni, maschile e femminile.

"Il Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato rappresenta un’eccellenza per la città di Prato – dice Massimo Taiti, delegato Coni di Prato – e dimostra che la città laniera potrebbe sviluppare con forza la sua vocazione di città vocata al turismo sportivo". Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è a sua volta di 32 giocatori e, sia al maschile che al femminile, 4 verranno ammessi a disputare il torneo principale. L’entry list del tabellone maschile vede come favorito l’olandese numero 41 del ranking Itf Abel Forger, seguito dallo statunitense (48 Itf), semifinalista al "Città di Firenze", Alexander Frusina. Da non sottovalutare il francese Tiago Pires (69 Itf) e il brasiliano Gustavo Ribeiro de Almelda (74 Itf). Tutti e 10 i giocatori più forti iscritti sono tra i primi 100 al mondo, con l’ucraino Volodymyr Iakubenko (75 Itf) il canadese Duncan Chan (76) e l’argentino Gonzalo Zeitune (77) che vorranno dire la loro nella competizione. Da seguire anche l’uzbeko Amir Milushev (83 Itf) l’indiano Manas Dhamne (88) e il peruviano Luis Jose Nakamine (93). Tra gli italiani Filippo Romano, finalista al "Città di Firenze under 18", è l’azzurro con la classifica più alta (111 Itf) con Giacomo Nosei, Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Angelini pronti a recitare il ruolo di outsider di lusso.

Nel tabellone femminile le prime otto giocatrici sono anche loro tra le prime 100 atlete junior al mondo, con l’americana Ariana Anazagasty-Pursoo (40) come favorita assoluta, seguita dalla marocchina Malak El Allami (50), dall’azzurra Emma Ottavia Ghirardato (75) e dalla canadese Naomi Xu (81). Seguono la brasiliana Olivia Carneiro (85), l’italiana Greta Greco Lucchina (97), la coreana Onyu Choi (99) e l’italiana Francesca Gandolfi (100). Da tenere d’occhio anche Vittoria Paganetti, semifinalista all’Itf Under 18 Città di Firenze. "Le wild card del circolo verranno assegnate alle nostre due ragazze, Vittoria Vignolini e Virginia Lanzillo, mentre le altre premieranno i rapporti positivi che abbiamo con i circoli toscani e dell’area pratese – commenta Franco Mazzoni, direttore sportivo del Tc Prato –. Avremo anche tanti eventi collaterali durante il torneo, come la giornata junior, mercoledi 10 maggio, durante la quale i bambini della scuola tennis del Tc Prato giocheranno insieme ai futuri campioni del tennis mondiale. Martedi prossimo ci sarà invece la sfida di padel tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana, ndr) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare il Trofeo messo in palio dal nostro circolo". Il direttore del torneo sarà il maestro Antonio Maccioni mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Riccardo De Biase.

L.M.