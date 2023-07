Città bollente e notti complicate

Qualche cifra su questa prima ondata di caldo africano sulla nostra provincia: ieri Prato ha raggiunto i 38 gradi di massima. Lo stesso valore, probabilmente con qualche decimo in più, verrà raggiunto anche questo pomeriggio. Appena un grado di flessione, invece, è previsto per la giornata di domani e poi di giovedì, prima di un nuovo probabile aumento della temperature che potrebbe arrivare vicina ai quaranta gradi nel fine settimana. Le temperature minime in città non scenderanno mai sotto i 22 gradi circa. Un paio di gradi meno, nella migliore delle ipotesi, potranno essere registrati nel fondovalle della Valbisenzio e nelle zone di campagna più lontane dal centro abitato.

Per arrivare a respirare un po’ meglio, con un po’ più di fresco, occorrerà arrivare almeno sopra i mille metri

in Appennino, dove le temperature massime oggi

e domani non dovrebbero superare i trenta gradi.

Il tutto, in pianura come in montagna, accompagnato da cielo sereno senza l’ombra, o quasi, di alcuna nuvola. Per le precipitazioni e il fresco ripassare più avanti...

F.S.