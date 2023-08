Cisl in pressing sull’Asl "Più stalli per le auto di chi lavora in ospedale Attivi da novembre"

"Forse siamo alla fine di un incubo". Sono cautamente ottimisti i responsabili della Cisl Fp pratese, Massimo Cataldo e Vincenzo Paudice, dopo che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto a mezzo mail la risposta al loro interpello fatto alla direzione della Asl Toscana Centro riguardo "la situazione di criticità più volte segnalata relativa al parcheggio adibito ai dipendenti del Santo Stefano, dimostrato, fin dalla sua apertura, insufficiente per contenere i veicoli dei dipendenti ospedalieri". L’azienda sanitaria ha fornito una data di massima: "La risposta mostra della luce in fondo al tunnel: da quanto si legge, entro il 10 settembre l’attuale parcheggio dovrebbe essere ripristinato alla normale agibilità, sia per le macchine che per le biciclette dei dipendenti, e qualora ci fossero dei ritardi pare ci sia la possibilità temporanea di parcheggiare nell’attuale parcheggio adibito all’utenza (poi ci diranno come)", sottolineano Cataldo e Paudice. "Siamo contenti del risultato che le pressioni fatte in questi anni dalla Cisl Fp ci abbiano dato ragione e si sia arrivati ad un risultato positivo per i lavoratori. La situazione da critica è diventata grave – spiega Cataldo, segretario della Cisl Fp Firenze Prato con delega alla Sanità – con le assunzioni fatte per il covid, come al solito si era pensato ad assumere personale senza pensare alla logistica (non solo legata al parcheggio) e da quel momento in poi abbiamo assistito alle situazioni più variopinte, dal parcheggio selvaggio nel perimetro ospedaliero a dipendenti che sono costretti ad entrare in servizio in ritardo per aspettare che si liberi uno stallo o ancora a dipendenti che parcheggiano dove capita per poi, dopo che chi era in turno prima di loro fosse uscito, andare a spostare la macchina per parcheggiarla correttamente. A causa di questi comportamenti non sono mancate nemmeno le sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni lavoratori".

L’ennesimo interpello fatto dalla Cisl Fp pratese, a firma del segretario aziendale Paudice, si era reso indispensabile dopo che, in agosto, alcuni posti auto e l’intero parcheggio delle biciclette erano stati chiusi per consentire i lavori di urbanistica della palazzina esterna. "Siamo consapevoli – proseguono i due sindacalisti – che era una cosa che andava fatta e che il periodo migliore era agosto per il minor afflusso di dipendenti visto il periodo di ferie, ma non avendo ricevuto nessuna informativa sindacale al riguardo, soprattutto in merito alla durata dei lavori, ci è sembrato utile muoversi in tal senso".

Altra data che i sindacalisti si sono scritti in calendario è novembre. "Nella risposta leggiamo dell’impegno dell’Asl a completare l’ampliamento del parcheggio entro novembre", aggiungono, sottolineando di essere pronti "a fare pressing sull’azienda qualora l’impegno non venisse mantenuto", così come sono pronti "a continuare a tenere d’occhio la situazione qualora i nuovi posti auto non fossero adeguati al numero di dipendenti che saranno in servizio dopo l’apertura della nuova struttura".

Sara Bessi