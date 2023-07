Cioni è vicepresidente vicario

Elisabetta Cioni è il nuovo vicepresidente vicario della Pubblica Assistenza "L’Avvenire" Prato. Cioni, già consigliere con delega al personale, ai rapporti con le istituzioni e alle politiche di genere, è stata nominata dal Consiglio per ricoprire l’incarico. "Desidero anzitutto ringraziare – ha affermato Elisabetta Cioni – Franco Bigagli, che ha ricoperto questo ruolo apportando al consiglio e all’associazione la sua preziosa esperienza e la sua grande passione e che comunque manterrà la carica di consigliere. Mi impegnerò pertanto per svolgere questo incarico all’altezza delle aspettative, a fianco del nostro presidente Piero Benedetti. Siamo alla vigilia di importanti appuntamenti estivi e in una fase di profonda attenzione alle nostre attività pubbliche. Sulla costruzione di una rete sempre più forte con le nostre istituzioni e su tutte le occorrenze che il consiglio vorrà suggerirmi porrò la mia energia per fare il meglio per il nostro sodalizio. Un tema del quale certamente continuerò ad occuparmi è quello del personale, una delega alla quale tengo moltissimo e per la quale proseguirò nel lavoro di efficientamento".