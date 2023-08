Cinque giorni tutti da gustare Via al festival del cibo di strada

Preferite il cibo di strada abruzzese o quello romagnolo? Meglio la frittura di pesce della Versilia oppure la porchetta di Ariccia? I piatti messicani sono davvero piccanti? A Seano da oggi sino al 24 agosto c’è lo "Street Food Truck", con gli ambulanti specializzati nel mangiare di strada nazionale e internazionale. Non sono semplici chioschi ma vere e proprie "cucine viaggianti" che preparano cibo espresso con prodotti provenienti dalle zone di origine.

Per cinque serate alla Pista Rossa, in via Levi, si potrà fare merenda (dalle ore 17) o cenare, sino a tarda notte, con hamburger, piatti messicani, la piadina romagnola, la porchetta, il fritto di pesce, gli arrosticini abruzzesi, la brace di maiale e per dolce i bomboloni ripieni. Non mancheranno i gelati, le bibite e la birra del pirata. Queste pietanze saranno accompagnate dai contorni come patatine o verdure fritte, salse di ogni tipo. Sarà un viaggio alla scoperta del cibo più gettonato in Italia e all’estero e ogni sera si potrà provare una specialità diversa. E’ il secondo anno che lo "Street Food Truck" arriva a Seano a cura di Millante Eventi Toscana. Per informazioni: 393.4344585 oppure [email protected] In questo mese di agosto lo Street Food Truck ha fatto tappa a Rosignano, a Seravezza, a Marina di Castagneto Carducci e Seano è l’unica tappa nel cuore della Toscana, poi quella successiva sarà a Castelnuovo Garfagnana. L’edizione 2022 registrò un discreto successo di pubblico e anche questa, viste le alte temperature, rappresenterà l’occasione ideale per uscire la sera con tutta la famiglia. L’ingresso all’area Truck Food è gratuito.