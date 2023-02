Cinghiali, la 325 e la Sp2 sono strade ad alto rischio

Dopo l’ennesima tragedia, lungo la via Bolognese, nel Comune di Scarperia, dove un motociclista ha perso la vita nell’urto con un cinghiale, la Coldiretti Toscana ha stilato la mappa delle strade a più alto rischio per la presenza di questi ungulati. Sono una cinquantina, tra queste due si trovano in provincia di Prato: la Sr 325 e la Sp2 nel tratto da Vernio a Fossato.

Con 20 sinistri gravi la Toscana si conferma, nel 2022, la prima regione per numero di incidenti provocati da animali selvatici. In quattro anni il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali è salito a 67. Un triste primato, certificato dall’ultimissimo Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps relativo al 2022, che vede i cinghiali e le altre specie selvatiche, rappresentare una minaccia costante alla sicurezza stradale. "A spingere i cinghiali nelle aree urbane – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana – è il numero fuori controllo che nella nostra regione ha superato i 300 mila esemplari insieme ad altri fattori come la siccità, l’aumento del numero di predatori come il lupo e la disponibilità di cibo nei centri abitati". Da anni Coldiretti si sta battendo per ristabilire l’equilibrio. In Toscana, è stata modificata dalla Regione la legge 3102016, per consentire agli agricoltori-cacciatori di intervenire direttamente contro gli ungulati per proteggere i raccolti, dopo averne segnalato la presenza nei propri fondi. Ora anche il Governo si muove.

"E’ una prima misura – conclude il Presidente regionale, Filippi – Quello che chiediamo è un decreto legge urgentissimo per modificare la Legge 157 del 1992, arrivando così ad un contenimento del fenomeno che non riguarda solo gli agricoltori ma tutta la collettività".