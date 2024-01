"Cinghiali e caprioli fanno danni enormi"

"Ho sempre detto che le recinzioni non sono il massimo, ma la verità è che adesso non possiamo più farne a meno. C’è una invasione di animali – come caprioli e cinghiali – che stanno portando danni enormi. Le aziende sono in difficoltà, c’è chi è costretto a tagliare, chi addirittura chiude. Se una recinzione limita i danni, allora usiamola. Anche perché la gente non denuncia più, c’è una sfiducia dettata dal fatto che i rimborsi in pratica non ci sono". A dirlo è il vicepresidente di Fedagripesca Toscana, Ritano Baragli. "In questa

fase a preoccupare sono soprattutto i caprioli, capaci di creare grandi danni economici – conclude –. Il settore è già in difficoltà, senza le giuste precauzioni la situazione rischia di degenerare. Poi sono d’accordo con chi dice che le recinzioni vanno fatte in modo da non deturpare il paesaggio: ci vuole il giusto equilibrio e il rispetto dell’ambiente".