Cinghiale attraversa all’improvviso Camion di Alia finisce fuori strada

È bastato un attimo perché l’incidente non avesse conseguenze ben peggiori. Ieri mattina intorno alle 7,45 un mini compattatore di Alia, impiegato per la raccolta porta a porta nella zona collinare di Cantagallo, è finito fuori strada in via di Gavigno, nel Comune di Cantagallo, terminando la propria corsa in una piccola scarpata.

L’incidente è stato causato dall’improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale: l’autista del mezzo, trovandosi l’animale di fronte a pochi metri, non ha potuto fare altro che sterzare in modo deciso per evitare l’impatto con il cinghiale. L‘autista è stato portato all’ospedale di Prato per accertamenti, ma le sue condizioni di salute sono buone e per fortuna non si è ferito in maniera seria nell’incidente, solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo e una ditta specializzata, incaricata da Alia del recupero del mezzo finito nella scarpata.

L’uomo ha fatto il possibile per evitare l’impatto con l’animale, ma è spuntato all’improvviso dalla vegetazione e l’unica possibilità è stata sterzare verso il ciglio della strada. Del resto la presenza di fauna da tempo è un problema preso in carico anche dalla Regione, con lo scopo di limitare i danni, purtroppo anche in termini di incidenti, che sempre con maggiore frequenza si registrano sul territorio non solo rurale e che assumono in alcuni casi i caratteri di vera e propria emergenza. Come evidenziato dall’Istituto per la protezione dell’ambiente (Ispra), le popolazioni di ungulati sono in aumento esponenziale e nel giro di pochi decenni si è più che quintuplicato il loro raggio di espansione territoriale, interessando interi settori geografici ove il cinghiale mancava da molti decenni.