Cinesi come bancomat Rapinata un’altra donna

Malmenata e rapinata del cellulare e dei pochi soldi che aveva con sé. E un’altra volta a farne le spese è stata una donna di origini orientali. I cinesi, come sempre, sono gli obiettivi preferiti di balordi senza scrupoli in quanto sanno bene dell’usanza degli orientali di portarsi dietro molti contanti. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente e uno dei malviventi, un nigeriano, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. La seconda volta in due settimane: aveva commesso lo stesso reato pochi giorni fa ma era già libero.

Secondo quanto raccontato, intorno alle 14.30 di giovedì, è arrivata la richiesta di aiuto alla Questura da parte di un uomo che riferiva di avere assistito, a San Paolo, a una rapina ai danni

di una cinese. A rapinarla – diceva il testimone – erano stati due stranieri, con tutta probabilità africani.

Sul posto è arrivata una volante che ha rintracciato la vittima, una cinese di 25 anni la quale ha detto di essere stata rapinata da due sconosciuti, probabilmente africani. La donna ha spiegato che i due, dopo averla aggredita, le hanno rubato due cellulari e una modica somma di denaro. Poi sono scappati a piedi. La vittima ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario chiamare l’ambulanza. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno contattato alcuni testimoni che hanno fornito una descrizione piuttosto precisa degli autori della rapina. L’identikit ha permesso agli agenti di fermare nella vicina via Pistoiese un uomo che, identificato, corrispondeva in tutto per tutto alle descrizioni di uno dei rapinatori.

Bloccato e messo in sicurezza l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso dei due cellulari della vittima. Accompagnato in Questura, è stato identificato

per un cittadino nigeriano, 28 anni, pluripregiudicato e attualmente già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla pg come pena per una analoga rapina avvenuta la settimana scorsa e per la quale era stato arrestato dalle forze dell’ordine. Riconosciuto dalla vittima come l’autore del delitto, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito per direttissima. E’ chiaro che tornasse subito libero, la prossima settimana potrebbe mettere a segno l’ennesima rapina. Le ricerche del complice sono sempre in corso.