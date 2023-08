Cinesi, adesso la crescita frena Ma i residenti sono oltre 30mila

Crescono ancora i cinesi residenti a Prato, ma non ai ritmi degli ultimi anni. E’ stabile la presenza complessiva delle altre comunità straniere, fra le quali si registra un aumento dei pakistani. Inesorabile e costante continua la diminuzione dei cittadini di italiani. E’ questa in estrema sintesi la fotografia della popolazione pratese scattata grazie ai numeri dell’anagrafe. Più nel dettaglio, gli abitanti di Prato al 30 giugno scorso sono 195.426, un centinaio in più da inizio anno e mille in più rispetto a giugno 2022. Gli immigrati sono 46.901, 694 in più da gennaio e, coincidenza di dati, sono 694 in più anche i cinesi: questo significa che i "saldi" in entrata o uscita nelle altre comuntà straniere – oltre cento quelle presenti in città – sono pari a zero. I cinesi residenti hanno per la prima volta superato quota 30mila: sono 30.516 e in media nel primo semestre di quest’anno sono cresciuti di 3,8 residenti al giorno, meno della media di 5,2 registrata nell’ultimo anno. Gli italiani sono 147.831 e sono 600 in meno in sei mesi e 1.200 in meno in un anno, in media 3,3 iscritti all’anagrafe in meno al giorno. La quota di stranieri sul totale degli abitanti censiti è il 24,3%, era il 23,3% un anno fa.

C’è come sempre da precisare che questi sono solo i residenti, cui vanno sommati i regolari non iscritti all’anagrafe e i clandestini, che potrebbero essere diverse migliaia. Nella sua ultima relazione all’apertura dell’anno giudiziario, lo scorso gennaio, l’ex procuratore Giuseppe Nicolosi ha ipotizzato "un sommerso di circa 15mila cinesi e circa 10mila irregolari di altre etnie", descrivendo la nostra città "la capitale d’Italia dell’immigrazione". Del resto da anni Prato detiene il record nazionale di stranieri residenti rispetto alla popolazione, al netto delle presenze non censite. Il quadro anagrafico è ufficiale, ma non può rispecchiare in modo preciso la realtà, a cominciare dalla presenza in crescita di pakistani che qui trovano sempre più lavoro (e purtroppo in tanti casi sfruttamento), per i quali i registri del Comune per ora certificano 2.380 presenze, con un aumento di 160 residenti in un anno, il 7,2% in più, certamente sottostimato rispetto ai numeri effettivi. Sono in lieve calo gli albanesi residenti (3.673 in tutto), così come i rumeni (3.078) e i marocchini (1.318).

Qualche confronto con il passato. Nel 2005 gli stranieri residenti in città erano 19.800, di cui 8.600 cinesi; nel 2010 erano rispettivamente 28.400 e 11.900, a fine 2012 33.100 e 15mila. Oggi i cinesi sono oltre 30mila: più raddoppiati in dieci anni. Negli stessi dieci anni, invece, gli italiani sono diminuiti di oltre 9mila residenti. Nel 2005 i cinesi erano il 4,7% della popolazione, gli italiani l’89,2%; dieci anni fa le quote erano il 7,9% e l’82,6% e il 30 giugno scorso il 15,6% e il 75,6%.

Basta leggere i cognomi. Fra i venti più ricorrrenti resistono solo i Gori all’11° posto (932 residenti con età media 51 anni) e Rossi al 14° (612 persone, età media 50 anni). La classifica dei primi dieci è invece: Chen, Hu, Lin, Wang, Zhang, Huang, Li, Zheng, Wu e Zhou, tutti con un età media intorno ai 33 anni. Nel 2010 i Gori erano 1.103 ed erano primi, ma c’erano anche i Rossi al quinto posto, gli Innocenti all’ottavo, i Lombardi al decimo, davanti nell’ordine ai Baldi, Guarducci, Bartolini, Melani e Cecchi; al 16° posto c’erano i Li, poi i Rosati, gli Zheng, i Pacini e i Martini, ventesimi, Sembra un altro mondo, sono solo dodici anni fa.

Anna Beltrame