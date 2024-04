Cinema, ecco Pecci school. I corsi sulla settima arte

Parte oggi Centro Pecci school cinema, un’opportunità per immergersi nel mondo e nella storia della settima arte. Attraverso un percorso articolato in due moduli, il corso condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dell’evoluzione del linguaggio cinematografico, dalle sue origini all’epoca contemporanea. Il primo modulo, di quattro appuntamenti, si svolgerà nel mese di aprile ed indagherà l’evoluzione del linguaggio cinematografico dall’età del Muto alla fine del secolo scorso, guardando ai codici e alle convenzioni estetiche che hanno cambiato nel tempo la grammatica del Cinema; il secondo, di tre appuntamenti, si terrà in autunno e sarà un focus sul Cinema contemporaneo del nuovo millennio. Centro Pecci School Cinema si propone come un’esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante, aperta a tutti gli appassionati, dagli studenti ai cinefili più esperti. Le lezioni, tenute da docenti qualificati, saranno arricchite da proiezioni di film, discussioni e analisi di scene e sequenze. Ma ecco il programma nei dettagli. Il debutto oggi pomeriggio dalle 15 è con la lezione di Chiara Tognolotti, docente di storia del cinema italiano all’università di Pisa, cui seguirà alle 16.30 la proiezione del film Sherlock Jr. di Buster Keaton. Sabato prossimo 13 aprile alle 16 la lezione Il Cinema Classico a cura di Anna Masecchia, docente di storia e teorie del cinema all’università di Napoli, con alle 17,30 la proiezione del film Quarto Potere, il capolavoro di Orson Welles. Il 20 aprile, dalle 16, sarà la volta de il Cinema Moderno a cura di Rinaldo Censi, critico cinematografico e docente di restauro del cinema e del video all’Accademia di belle arti di Bologna. Sabato 27 aprile toccherà al Cinema Post-Moderno, con la lezione di Roy Menarini, critico cinematografico e docente di cinema e industria culturale all’università di Bologna, cui seguirà alle 17.30 la proiezione del film Videodrome di David Cronenberg. Il costo per ogni lezione è di 5 euro, 4 per members e soci Fondazione Pecci e soci Unicoop; non pagheranno le conferenze gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, gli inoccupati e disoccupati (con documento). I biglietti sono disponibili direttamente alla biglietteria del Centro Pecci e non include la proiezione del film. Ai possessori del biglietto della lezione è riservato uno sconto sul biglietto del film in proiezione a seguire.

Infine, a proposito di Pecci, da ricordare il doppio appuntamento di oggi in collaborazione con la sezione pratese della Lav, la Lega anti vivisezione: alle 17.30 prima la presentazione del libro La politica degli animali (People 2024) di Gianluca Felicetti, presidente nazionale Lav, quindi la proiezione del docufilm Food for Profit di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, che offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche del settore alimentare, analizzando le connessioni tra pratiche agricole, catene di distribuzione e consumatori. Attraverso interviste con esperti del settore, testimonianze e dati statistici, il film offre una panoramica chiara e coinvolgente delle sfide e delle opportunità da affrontare nel creare un sistema alimentare più equo ed ecologicamente sostenibile.