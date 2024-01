Cinema e teatro, che bella domenica

Teatro e cinema: ecco le proposte di questa domenica. Acclamato dalla critica internazionale, oggi alle 16.30 al Fabbricone ultima replica di Famous puppet death scenes del gruppo canadese Old Trout Puppet Workshop, per la prima volta in Italia. E’ una commedia nera che mette in fila "i pezzi più drammatici dei più grandi capolavori del teatro dei burattini nel corso della storia" e ricrea una sequenza di scene surreali ed esilaranti per scongiurare con la risata la paura della morte. Oggi alle 16 al Politeama c’è Hotel Paradiso (foto) della compagnia tedesca Familie Flöz, famosa in tutto il mondo. Rivolto a un pubblico di grandi e piccini vive della forza espressiva delle maschere, tratto distintivo dei Familie Flöz che utilizzano in modo ironico il linguaggio del corpo dando voce alle tante sfaccettature dell’animo umano, in un giallo ambientato in un albergo sulle Alpi.

Tante proposte anche al cinema All’Eden il pluripremiato Povere creature di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone alle 17 e alle 20.45; Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi alle 16-18.15-21; Pare parecchio Parigi di Pieraccioni alle 16-18.15-21. Al Terminale Perfect Days, capolavoro di Wim Wenders alle 18.50 e 21.15 e il documentario La Quercia e i suoi abitanti alle 15.30 e 17.10; alle 10.30 con Cinefilante Versi Perversi. Al Pecci alle 16.15 e 21 Kripton, alle 18.20 C’è anocora domani di Paola Cortellesi.