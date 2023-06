Cinema Castello Tutto pronto per l’arena estiva

Arena estiva al Castello dell’Imperatore: anche per quest’anno, tanti film in programmazione a partire da sabato alle 21.45. La prima parte del cartellone messo a punto dal Terminale ci farà compagnia fino al 31 luglio, a cui seguirà il "secondo tempo" fino alla metà di settembre. Due serate speciali e tante pellicole che riassumono il meglio della stagione cinematografica appena conclusa. I due eventi omaggiano due talenti pratesi: sabato primo luglio torna in città il grande attore Claudio Bigagli, nato a Montale nel 1955, con forti radici pratesi e protagonista di una lunga e prestigiosa carriera. Da "La Notte di San Lorenzo" del fratelli Taviani a "Tu mi turbi" a fianco di Roberto Benigni nell’episodio del Milite Ignoto. E poi ancora "Bianca" di Nanni Moretti, "La bella vita" di Paolo Virzì "Concorrenza sleale" di Ettore Scola. Ma il suo film più popolare è "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores: il personaggio del tenente Montini lo ha reso amato del grande pubblico e dalla critica. Bigagli a Prato introdurrà la visione del suo ultimo film, "I pionieri", una delle sorprese di questi ultimi mesi. Il secondo appuntamento speciale riguarda il produttore pratese Nello Santi, spesso dimenticato. A lui si devono capolavori del cinema, tra i quali "Le mani sulla città" di Francesco Rosi che sarà in programmazione venerdì 21 luglio alla presenza della figlia di Rosi, Carolina.

Scorrendo l’elenco dei film che vedremo sotto le stelle, troviamo di tutto un po’. Dal grande film autobiografico di Steven Spielberg "The fabelmans" (18 giugno), al vincitore di Cannes 2022 "The triangle of sadness" (il 22), dall’ultima regia di Nanni Moretti "Il sol dell’avvenire" (il 27) a "Le otto montagne" con la coppia Alessandro Borghi e Luca Marinelli (il 30). A luglio ecco Aldo Giovanni e Giacomo in "Il grande giorno" (il 2), Pupi Avati che dirige Lavia e la Fenech in "La quattordicesima domenica del tempo ordinari" (il 7). Grande cinema d’autore e proiezioni in lingua originale con sottotitoli il lunedì sera con il ciclo a cura del Mabuse: si comincia il 19 giugno con "Empire of light" di Sam Mendes. E chi avesse perso uno dei film più belli dell’anno, "Rapito" di Marco Bellocchio, può approfittare della riproposta del 28 luglio.

Federico Berti