Cina vietata per il sindaco Biffoni: "E’ stato a Taiwan, non può entrare". Salta il viaggio (con invito) a Shanghai

Una volta non bastava. Siamo al secondo round del botta e risposta tra il sindaco Biffoni e la Cina. In questo caso tutto ruota attorno alla missione della delegazione di Anci Toscana invitata in Cina come ospite della Tongji University e della School of Economics and Management di Shanghai. Lo scopo dell’invito era di illustrare il progetto "T-factor" sull’uso degli spazi dismessi nella rigenerazione urbana. L’appuntamento nella terra del dragone era fissato per il 27 novembre scorso.

Valigia e discorso pronti per Matteo Biffoni, sindaco della città simbolo della rigenerazione urbana, oltre che presidente di Anci Toscana. Peccato che sul volo per il Celeste Impero Biffoni non sia mai salito. Il problema? Il timbro di ingresso a Taiwan sul suo passaporto messo durante la spedizione di metà febbraio (dal 14 al 17) che all’epoca aveva già provocato la protesta ufficiale della Cina, tanto che il governo si fece vivo con l’amministrazione pratese tramite consolato e ambasciata.

Ora c’è un nuovo caso. Non ci sono state proteste ufficiali, ma semplicemente un divieto - e nemmeno velato - di ingresso in Cina per il sindaco della città che ospita la più grande comunità orientale d’Europa. Sulla presenza o meno di Biffoni in Cina non ha avuto peso nemmeno il fatto di essere stato invitato da due università cinesi, meno che mai che si trattava di un viaggio istituzionale con una rappresentanza di Anci Toscana. E nemmeno che si trattasse di un sindaco con rapporti istituzionali con la Cina. Al governo cinese non importa: chi ha sul passaporto il timbro di Taiwan (Paese non riconosciuto dall’Italia) non entra in Cina. Tant’è. L’unico modo per poter partecipare al convegno di Shanghai era fingere di aver perso il passaporto e farne quindi uno nuovo "senza macchia".

Biffoni non ne ha voluto sapere. D’altra parte se la Cina avesse voluto fare un’eccezione, il modo si sarebbe potuto trovare, così come lo scorso inverno i rappresentanti del governo non si fecero problemi a protestare in seguito alla visita a Taichung, la seconda città di Taiwan di 2,5 milioni di abitanti, dove il sindaco andò con l’assessore Valerio Barberis e il presidente di Gida Alessandro Brogi.

"Non ho mai perso il passaporto e quindi non voglio fingere di averlo smarrito per avere un documento nuovo che nasconda le mie destinazioni", il commento di Biffoni. Oltretutto la visita a Taiwan che non era piaciuta al governo cinese, e che evidentemente non piace tutt’ora, era stata organizzata dalla Commissione europea sulle buone pratiche in ambito urbanistico e di economia circolare.

A nove mesi di distanza la ruggine si è fatta nuovamente sentire. Il sindaco comunque ha scelto di non sollevare un caso, non ha chiesto un visto - evitando l’imbarazzo alla Cina di decidere se accordarlo a meno - e ha scelto, lui sì, la via più diplomatica disfacendo semplicemente la valigia.

Silvia Bini