Cimitero, scontro totale C’è lo studio di fattibilità Lavori e 250 nuovi loculi Palandri attacca sui tempi

La sfida elettorale si gioca (anche) sul cimitero. Il Comune ieri ha annunciato l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione e l’ampliamento, un passaggio salutato con soddisfazione dal sindaco Puggelli, candidato al bis. Dal canto suo il candidato civico sostenuto dal centrodestra, Riccardo Palandri, ha sottolineato invece come il progetto arrivi ad una settimana dal voto dopo "cinque anni di immobilismo". Proprio Palandri nelle settimane scorse aveva fatto un sopralluogo al cimitero denunciandone le cattive condizioni, come del resto hanno fatto a più riprese, nel tempo, anche i cittadini. Tanti i problemi: erba non tagliata, pulizie scarse, ascensore spesso guasto, lavori di messa in sicurezza al rallentatore o non effettuati, dalle zone transennate per caduta intonaco alle infiltrazioni d’acqua.

Partiamo dal progetto. Lo studio ha "fotografato" la situazione della parte vecchia e nuova, individuando gli interventi per un completo risanamento. Il Comune, oltre alla manutenzione della parte storica, dovrà rimettere mano all’ala nuova. E’ prevista la creazione di una struttura che svolgerebbe anche la funzione di copertura dell’intervento preesistente, permettendo un aumento di circa 250 loculi. L’investimento sarà di quasi 1,8 milioni. "Lo studio di fattibilità approvato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini – conferma come questo progetto rappresenti la vera soluzione per risolvere gli annosi problemi del cimitero e, in particolare, quelli legati all’area nuova, causati da difetti di costruzione". Soddisfatto il sindaco Francesco Puggelli, candidato per il secondo mandato con la lista "Poggio, Insieme!".

"In questi anni abbiamo fatto tutto quello che era possibile seguendo le priorità: individuare nuovi loculi per far fronte alle continue necessità e mirati interventi di ristrutturazione. Per eliminare definitivamente le infiltrazioni era necessario buttare tutto giù e ricostruire. L’approvazione di questo progetto risponde meglio di tante parole alle polemiche inutili che abbiamo ascoltato". Poi c’è il capitolo finanziamenti: "Intervenire non è semplice – conclude Puggelli – perché né lo Stato né altri enti fanno uscire linee di finanziamento destinate ai cimiteri. Lo sforzo economico è a totale carico del Comune. Palandri la fa semplice dicendo ’i soldi si trovano’ ma non è così. Servono onestà e trasparenza. Non è serio illudere i cittadini".

E proprio Palandri ieri ha replicato: "In cinque anni l’amministrazione Puggelli è stata immobile, non è riuscita a mettere nemmeno delle toppe a i problemi del camposanto. Ora, per magia, a una settimana dal voto spunta un progetto da oltre 2 milioni di euro per ristrutturare e ampliare il cimitero. Soldi che in cinque anni il sindaco uscente non è stato in grado di trovare nemmeno in minima parte, ma che ora sembrano piovere dal cielo. E di pari passo attacca la nostra lista accusandoci di fare false promesse, quando abbiamo solo annunciato il massimo impegno per riaprire le ali del cimitero oggi chiuse e di procedere per step nella totale riqualificazione del camposanto. Puggelli parla di onestà e trasparenza e allora dica la verità ai poggesi. Dica che non ha fatto niente per il cimitero, promettendo ora, oltre tempo massimo, lavori da oltre 2 milioni".