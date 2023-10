Cimitero, manutenzioni in corso. E cambia la viabilità per la festa

In vista della festa di Ognissanti e del 2 novembre, il Comune di Montemurlo sta provvedendo ad effettuare alcune manutenzioni al cimitero di Rocca, affinché tutto risulti in ordine durante le festività dedicate alla celebrazione dei defunti. Sono in corso le verifiche sulle parti murarie e sulle coperture dei vari blocchi di loculi anche a seguito del maltempo di questi giorni.

I tecnici del Comune stanno verificando anche gli impianti e lo stato della Cappella della Luce, solitamente chiusa al pubblico. Sarà effettuata anche una pulizia straordinaria di tutta l’area cimiteriale e sarà verificato lo stato del parcheggio a servizio del cimitero dove, lo scorso anno, è stato posto un nuovo strato stabilizzato e installata una nuova staccionata per rendere più sicura tutta la zona.

"Nei prossimi giorni è prevista la presenza di numerose persone in visita al cimitero in occasione della ricorrenza dei Santi. L’attenzione dell’amministrazione sul cimitero è costante durante tutto l’anno. Qui riposano gli affetti di ciascuno di noi ed è un segno di rispetto far si che tutto sia in ordine" spiega il sindaco, Simone Calamai.

Nei giorni delle prossime festività, attenzione anche alla viabilità nella zona del cimitero, dove, per evitare problemi alla circolazione, il sindaco ha firmato una specifica ordinanza che andrà a regolare il flusso di traffico. Dalle 8 di oggi fino alle 18 di giovedì 2 novembre in via della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Badioli fino a quella con via Freccioni, all’altezza del cimitero, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da via Badioli a via Freccioni (Montemurlo - piazza Castello). Inoltre, nello stesso tratto entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada. In via della Rocca, sul lato destro rispetto al senso di marcia, ed esattamente tra il civico 30 e l’ingresso privato La Rocca sul lato destro rispetto al senso di marcia, saranno riservati due stalli di sosta per le persone invalide, mentre in via della Rocca, tra via Freccioni e via Cicignano- via Baronese sarà attivo il divieto di sosta su tutta la carreggiata. Per maggiori informazioni sulla viabilità si può contattare la polizia municipale allo 0574-558499. Lo scorso anno al cimitero di Rocca il Comune, insieme al Gruppo Alpini Montemurlo, ha provveduto a ricollocare le vecchie lapidi dedicate alla memoria dei caduti montemurlesi nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, rinvenute nei magazzini comunali.