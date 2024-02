Cimitero inaccessibile: "Impossibile fare visite e seppellire i defunti". Rabbia a Chiesanuova

Continuano le proteste dei cittadini per la chisura parziale delò cimitero di Chiesanuova gravemente danneggiato dall’alluvione di novembre. Non solo da tre mesi non è possibile far visita ai propri cari e neppure constatare le condizioni delle tombe, ma anche chi deve seppellire i parenti defunti nei forni di famiglia non può farlo. La porzione del seminterrato è inaccessibile a chiunque. Un disagio che sta accumulando rabbia nei cittadini che hanno i propri familiari al camposanto din Chiesanuova. "Il cimitero a seguito dell’alluvione di inizio novembre non ha ancora riaperto le gallerie sotterranee e non è stata ripristinata l’illuminazione alle tombe esterne sembra che l’impianto sia in corto circuito - scrive Vanessa Traversi -. In risposta alla mia chiamata di protesta dagli uffici comunali sono stata informatache la Asl non ha avrebbe ancora dato il via libera alle operazioni necessarie per la riapertura. Ho chiesto quando intendono provvedere ma non è stato possibile avere una data certa e noi dopo tre mesi ancora non possiamo visitare i nostri cari defunti. È una vergogna".

Il Comune ha affettuato una nuova sanificazione, è necessario attendere il sopralluogo dell’Aslincaricata di verificare se ci sono le condizioni per iniziare i lavori che prevedono la messa in sicurezza delle gallerie. Non tutti i corridoi sono stati danneggiati nello stesso modo: i lotti meno colpiti potranno essere riaperti entro qualche settimana, ma la certazza di una data al momento non c’è.

L’amministrazione ha stanziato 700mila euro per gli interventi, ma non saranno sufficienti.

Silvia Bini