Cimitero di Luicciana Decisi lavori urgenti

Lavori urgenti al cimitero di Luicciana: la giunta del Comune di Cantagallo, presieduta dal sindaco Guglielmo Bongiorno ha dato il via libera al progetto esecutivo. Infatti, l’amministrazione dopo le segnalazioni dei cittadini e vari sopralluoghi tecnici, aveva riscontrato la necessità di un’accessibilità completa a tutte le aree del cimitero con mezzo meccanico per le operazioni di inumazione, tumulazione ed estumulazione, attualmente non possibile vista la larghezza insufficiente dei passaggi di accesso e di percorrenza dei terrazzamenti cimiteriali.

Nel sopralluogo effettuato lo scorso settembre 2022 da personale tecnico del Comune, eano state individuate le zone critiche (tre terrazzamenti in particolare) in cui questa accessibilità non c’è: per risolvere il problema e raggiungere l’obiettivo di una piena circolazione dei mezzi in tutta l’area cimiteriale adibita alle sepolture, è stato proposto un intervento mirato.

La strategia individuata prevede il "ribassamento dei muri in pietra per aumentare l’area carrabile, rendendo necessaria la creazione di nuove ringhiere in metallo. Si propone inoltre il reimpiego del materiale lapideo di risulta come pavimentazione in sostituzione della preesistente pavimentazione in cotto, attualmente ammalorata".

La giunta ha così approvato – nell’ultima seduta del 13 febbraio scorso – il progetto definitivoesecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Luicciana per miglioramento circolazione mezzi meccanici e nuove ringhiere, redatto dal professionista incaricato, l’architetto Andrea Capecchi, e ne ha inoltre determinato l’urgenza della esecuzione.

Il prossimo passo è quello dell’affidamento del cantiere dei lavori che porteranno a un miglioramento della struttura in tempi brevi da eseguire entro la prossima estate.