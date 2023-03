"Cimitero a rischio" Via alle esumazioni

Al cimitero comunale di Poggio a Caiano il 7 aprile inizieranno le esumazioni ordinarie cioè quelle dei defunti sepolti da oltre 10 anni nella parte alta (campo a destra). Come funziona la procedura? Le operazioni dureranno sino al 28 giugno poiché sono 105 le tombe da togliere. I familiari dovranno consegnare al custode del cimitero la dichiarazione circa la destinazione dei resti dei congiunti, entro la data del 7 aprile. Poi verrà stabilito il calendario, con giorno e ora, delle singole esumazioni alle quali possono assistere i familiari. La destinazione dei resti può essere l’acquisto di un ossarino in questo o in un altro cimitero oppure la collocazione della cassetta in un loculo insieme ad altri congiunti. In caso di mancata espressa volontà o di irreperibilità dei familiari, i resti saranno raccolti in una cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e custoditi per dodici mesi in un locale del cimitero. Trascorso questo tempo, salvo espressa dichiarazione, i resti saranno collocati in ossario comune. Se le salme non fossero mineralizzate, la famiglia potrà decidere per la cremazione o per una ulteriore inumazione sempre in terra. Il cimitero di Poggio nelle ultime settimane è tornato al centro del dibattito in quanto, nonostante l’impegno preso dal Comune per migliorare la gestione e la manutenzione ordinaria, la situazione non è molto cambiata: gli utenti segnalano sempre zone transennate per il rischio caduta di intonaco, scarsa cura di vialetti e gallerie. Il Comune ha in programma un investimento consistente per mettere a posto le zone critiche ma, al di là di questo, i cittadini chiedono che il cimitero torni al decoro di un tempo.

M.S.Q.