Prato, 10 ottobre 2021 - Prima un rumore sordo e poi il crollo. Paura ieri in tarda serata, poco dopo le 19, in via Ciliani all’altezza del civico 113, per il crollo parziale di un tetto di una palazzina a tre piani. A dare l’allarme è stato l’amministratore di uno dei palazzi della zona che si è accorto di quello che era accaduto. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che si sono mobilitati con l’autoscala e sono arrivati in via dei Ciliani chiedendo supporto alla polizia municipale e al 118. La paura è stata che ci potesse essere qualcuno sotto...

Prato, 10 ottobre 2021 - Prima un rumore sordo e poi il crollo. Paura ieri in tarda serata, poco dopo le 19, in via Ciliani all’altezza del civico 113, per il crollo parziale di un tetto di una palazzina a tre piani. A dare l’allarme è stato l’amministratore di uno dei palazzi della zona che si è accorto di quello che era accaduto. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che si sono mobilitati con l’autoscala e sono arrivati in via dei Ciliani chiedendo supporto alla polizia municipale e al 118. La paura è stata che ci potesse essere qualcuno sotto le macerie. Per fortuna, il timore è stato scongiurato quasi subito perché, una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno capito che il cedimento aveva interessato un’area della palazzina disabitata.

Secondo quanto accertato, una porzione del tetto, circa sei metri per sei, è venuto giù adagiandosi nella parte della soffitta dove non c’era nessuno. Il tetto si è caduto direttamente sul solaio che ha, comunque, retto il peso dei detriti e delle tegole. La strada non è stata interessata dal cedimento: tutti i detriti sono rimasti nella soffitta del palazzo. Restano da stabilire le cause che hanno provocato il crollo.

Nel frattempo, la polizia municipale ha chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre i volontari della Croce Rossa si sono occupati della donna evacuata che abita al primo piano della palazzina dove è avvenuto il crollo. Sul posto è intervenuta anche la polizia per agevolare le operazioni di soccorso.

Quella dove è avvenuto il crollo è una palazzina a tre piani risalente agli anni Sessanta circa. Il piano terra e il primo piano sono abitati mentre il terzo risultava disabitato. In realtà, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, quando è avvenuto il crollo e all’arrivo dei primi soccorritori, dall’appartamento al secondo piano sarebbero usciti diversi cinesi che poi si sono dileguati. E’ probabile che abitassero la casa abusivamente.

I vigili del fuoco hanno fatto uscire l’unica residente che si trovava in quel momento nel palazzo. Hanno inoltre evacuato le due palazzine che si trovano a fianco dell’immobile interessato dal crollo.

I pompieri hanno voluto verificare che non vi fossero danni strutturale che potevano compromettere la stabilità degli altri condomini adiacenti. Sono intervenuti anche i tecnici per eseguire i controlli strutturali.

Il tetto si è adagiato sul solaio del secondo piano ma non avrebbe creato particolari danni tanto che, dopo circa un’ora, è stato dato il via libera per far rientrare gli abitanti dei palazzi adiacenti nelle loro case.

L’unica rimasta fuori dal suo appartamento è stata l’inquilina del primo piano. L’intervento dei vigili del fuoco si è chiuso dopo un paio di ore quando il tetto è stato messo in sicurezza e anche l’ultima sfollata è potuta tornare nella sua casa.

L.N.