"Cicognini, Villa Rospigliosi, Fondazione S. Niccolò Tre nuove realtà si uniscono all’iniziativa"

"L’appuntamento del 9 settembre è frutto della collaborazione tra il Comune di Prato e varie istituzioni, pubbliche e private, che detengono e curano una parte estremamente significativa del patrimonio collettivo, di quella eredità culturale che caratterizza la nostra città – commenta l’assessore Simone Mangani – grazie alla disponibilità di tante realtà e di moltissime persone sarà possibile riscoprire luoghi non aperti al pubblico. Ringrazio in particolare gli enti non museali ovvero la Fondazione San Niccolò, il Convitto Nazionale Cicognini e Villa Seghi Rospigliosi che per la prima volta partecipano all’iniziativa, con grande entusiasmo e capacità di collaborazione, a queste aperture straordinarie".