Ciclovia del Sole, al via i lavori a Prato: un nuovo tratto per la maxi ciclabile europea

Prato, 2 luglio 2025 – Al via domani a Prato i lavori per la realizzazione-riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all'incrocio con via Protche: si tratta di uno dei segmenti pratesi della maxi ciclabile che collegherà addirittura tutta Europa, da Capo Nord a Malta, per un totale di 7.400 km e che, nel tratto italiano, unirà Verona con Firenze. All'interno di questo tratto, Prato e Montemurlo sono rispettivamente il terzo e il secondo lotto dell'area toscana, per una lunghezza complessiva di 15 km (11 per Prato e 4 per Montale-Montemurlo), di cui 4,4 di nuova costruzione.

Quello della Ciclovia del Sole è uno dei progetti finanziati a Prato dal Pnrr per 3,3 milioni di investimento, di cui 1,5 coperti dai fondi Pnrr e il resto da Regione Toscana e Comune di Prato per la parte di propria competenza. Sono già stati realizzati i tratti tra Gonfienti al confine con Campi Bisenzio a ponte alla Vittoria e da Maliseti a viale Fratelli Cervi (Tangenziale), e sono in corso quelli per il tratto da ponte alla Vittoria al ponte XX Settembre lungo il Bisenzio. Le opere per la riqualificazione del tratto, per circa un km di lunghezza, saranno terminate nell'arco di un mese. Per permettere lo svolgimento dei lavori sarà chiusa al transito la porzione interessata di ciclabile lungofiume.