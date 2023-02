Ciclo di seminari con pedagogisti

L’amministrazione celebra i primi 40 e 50 anni di vita e di storia

dei servizi educativi per l’infanzia comunali con un ciclo di seminari. Venerdì 10 marzo dalle 17 al Centro Righi (via Righi, Le Badie) sarà presentato il libro "Integrare servizi educativi. Nido e scuola dell’infanzia in dialogo per un curricolo ZeroSei" dagli autori Francesco Caggio e Carmen Dambra. Si parlerà

di "Traiettorie

di sviluppo dei bambini

e delle bambine da 0 a 6 anni: esiste uno sviluppo tipico?" giovedì 20

aprile con Carlo Ricci, presidente dell’Istituto Walden di Roma. Concluderà il ciclo Fiorella Farinelli, dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri al ministero dell’Istruzione.