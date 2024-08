Ciclista morto dopo la caduta in volata: gli organizzatori condannati a pagare 1 milione e 100mila euro agli eredi

Alessandria, 21 agosto 2024 – Per la morte di Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto il 7 ottobre 2019 in seguito a una caduta durante una gara in provincia di Alessandria, gli organizzatori della corsa sono stati condannati a pagare agli eredi circa 1 milione e 100 mila euro di risarcimento. Iannelli, 22enne, era caduto nella volata di una corsa a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, ed era morto dopo 36 ore di agonia. Oggi la sentenza del tribunale di Alessandria.