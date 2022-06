Ciclista accusa malore in Calvana Portato in ospedale con Pegaso

Difficile intervento di soccorso l’altra sera nei pressi del Monte Maggiore, in Calvana. I vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale Saf (nucleo speleo alpino fluviale) hanno raggiunto il luogo impervio in quanto un cicloamatore, 48 anni, ha accusato un malore. Il ciclista, originario di Bologna, si trovava in Calvana insieme a una comitiva di amici e stava percorrendo i sentieri in direzione di Prato. A un certo punto l’uomo si è sentito male ed è caduto a terra sotto gli occhi degli amici. Per fortuna, i compagni hanno subito dato l’allarme riuscendo a indicare la posizione esatta dove si trovavano. Sono stati allertati i vigili del fuoco dal distaccamento di Vaiano, il personale Sast e il soccorso alpino. La zona era talmente impervia e difficile da raggiungere con una normale ambulanza che è stato chiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori e messo nelle condizioni di essere spostato. L’uomo è stato messo su una barela speciale, toboga, ed è stato portato nel luogo dove Pegaso era riuscito ad atterrare. Non è stato semplice ma l’uomo è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato stabilizzato.