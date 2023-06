Ciclabile e 325, ancora polemiche "Quel tratto è molto pericoloso"

Non si placano le polemiche per il blocco stradale causato dal ribaltamento dell’autocisterna di gpl. Polemiche e dichiarazioni politiche che riguardano sia la viabilità alternativa che la ciclabile che affianca la Sr 325 a La Briglia, che vanno ad innescarsi sulla richiesta di aiuto al governo da parte dei tre sindaci. Oltre allo striscione apparso ieri a La Briglia, che recita "la ciclabile della vergogna", arriva sul tema ciclabile una presa di posizione della segreteria del Pd di Vaiano e di Sinistra Unita Valbisenzio. "A seguito del grave incidente stradale di martedì scorso – scrivono in una nota Roberta Roberti e Francesca Vivarelli – attendiamo i riscontri, in corso, per i necessari accertamenti da parte degli organi competenti in quel tratto stradale e precisano che da tempo è stato richiesto un incontro all’amministrazione comunale per parlare del progetto di ripristino della ciclabile. E le forze politiche di maggioranza hanno posto quale ulteriore priorità, il nodo stradale di Camino. Va inoltre ricordato che i temi oggetto del richiesto incontro sono stati dibattuti in occasioni pubbliche, con la partecipazione, molto ampia, dei cittadini di La Briglia". Un attacco alla ciclabile arriva anche dall’opposizione di Cantagallo. Lorenzo Santi, in una nota, sottolineando la discutibilità del restringimento della carreggiata e della funzione protettiva dei paletti, suggerisce di informare gli automobilisti per indirizzarli sulla viabilità alternativa con pannelli luminosi ed evidenzia il ritardo nel trovare soluzioni che andrebbe, secondo lui, ricercato in un dialogo con la Regione, peraltro della stessa parte politica delle amministrazioni locali. Alessandro Logli, consigliere comunale di Fdl a Cantagallo, è passato ai fatti e ha presentato un esposto ai carabinieri sulla pericolosità della strada in quel tratto e ha chiesto accertamenti, allegando le foto dell’incidente a La Briglia.