Ciak, si gira in fabbrica La nascita di un tessuto diventa una web serie E ora sbarca a Milano

di Sara Bessi

Una docu-serie per raccontare con le immagini ed il parlato di chi è protagonista del made in Italy come nasce un prodotto, dalla commessa da parte dei clienti alla sua ideazione, fino alla sua realizzazione e consegna al committente.

Si intitola "MI-Manufacturing Intelligence" ed è la serie-documentario in formato verticale smartphone, l’ormai noto 9:16, che Marini Industrie presenta in prima assoluta al salone di Milano Unica, dall’11 al 13 luglio nello spazio espositivo di Rho.

"’MI’ significa letteralmente intelligenza manifatturiera, evocando così l’intelligenza artificiale e la sua capacità di elaborare grandi quantità di richieste, identificare modelli, apprendere da essi e adattarsi all’evoluzione delle circostanze - spiega Francesco Marini di Marini Industrie - Ma MI sta, tra l’altro, anche come Marini Industrie. Presentremo il trailer della web serie al salone del tessile a Milano". Il progetto è curato dall’agenzia Flod.

Di che cosa si tratta e come è nata l’idea di una web serie girata in formato 9:16, adatto per essere fruito dalle piattaforme Instagram, YouTube e TikTok, sui canali sociale dell’azienda pratese? "L’esigenza di comunicare è sempre più forte anche per raccontare che cosa succede nelle varie fasi della produzione. E’ un modo in più per sensibilizzare i clienti sia sulla preziosità dei materiali utilizzati sia per far capire loro come si svolgono i passaggi – afferma Marini – E’ nostra intezione, usando lo stile del documentario, mostrare quello che c’è dietro alla realizzazione di un tessuto, valorizzare il know how di un’azienda come la nostra che ha 78 anni di attività".

Un format che sa di vissuto che prevede immagini in presa diretta, che saranno accompagnate dalla guida narrativa delle persone che animano ogni giorno l’azienda "per far conoscere come si lavora di fronte alle richieste dei clienti e come si concretizza la conoscenza che distingue le aziende del distretto", spiega ancora Marini.

In qualche maniera è una declinazione nel campo manifatturiero delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale. "E’ una nostra risposta all’intelligenza artificiale, siamo pronti ad accogliere il futuri. Crediamo che quest’ultima possa essere un elemento fondamentale per i nostri processi produttivi – sostiene Marini –, ma con la serie ’MI’ vogliamo ricordare che le aziende sono fatte di persone, raccontando così quella che abbiamo definito l’intelligenza manifatturiera".

La web serie "MI" sarà formata da puntate brevi di un minuto e mezzo, tutte girate in presa diretta e con qualche commento fuori campo, saranno fruibili sui social aziendali e ci si potrà appassionare nel seguire la nascita di un’idea, la creatività messa in campo e le eventuali "beghe" alla pratese maniera che possono sorgere nel corso della sua elaborazione.

C’è un fil rouge che lega tutte le puntate della docu-serie che saranno visibili sul web, dopo il debutto a Milano Unica: "Il protagonista principale è e resta l’archivio aziendale, che rappresenta il nostro big data. Qui è racchiusa la nostra storia e la nostra conoscenza del saper fare nel settore tessile, dove siamo attivi da 78 anni a questa parte – conclude Marini – E’ proprio partendo da queste solide radici che si guarda al futuro".