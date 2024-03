Ciak! Fibre in azione. Con Cinefilante al Museo del Tessuto

Al Museo del Tessuto sabato pomeriggio nuovo appuntamento con "Ciak! Fibre in azione", l’originale progetto nato dalla collaborazione con Cinefilante, dedicato alla visione di cortometraggi realizzati in stop motion con elementi tessili che raccontano storie fantastiche e permetteranno ai più piccoli, dopo la visione, di realizzare in laboratorio i protagonisti delle storie con vari materiali e tecniche. Questa volta, con due turni dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30, ci sarà Battery Daddy, il cortometraggio di Jeon Seung-bae con pupazzi e scenografie completamente realizzati con la lana cardata. Ecco la storia. Battery Daddy lavora senza sosta per far funzionare tutto quello che in una casa va a batteria. Tutti fanno affidamento su di lui per mantenere le cose ben alimentate e senza intoppi, ma durante una gita fuori porta arriva un acquazzone e… Battery Daddy riuscirà a mantenere la calma e a salvare la situazione? Prenotazione obbligatoria a [email protected] da specificare i nominativi dei partecipanti (bambino e adulto) e un numero di cellulare. Costo 5 euro bambini, 3 euro adulti. Età consigliata 4-6 anni.