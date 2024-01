Ci vogliono 510 giorni per la prima udienza

Per fissare una prima udienza ci vogliono 510 giorni, quasi due anni tradotto in parole povere. E’ quanto emerge dalla relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario redatta dal procuratore facente funzione Laura Canovai. In più parti, Canovai sottolinea le difficoltà in cui versano gli uffici della procura di Prato drammaticamente a corto di personale amministrativo e con otto magistrati in servizio sui dieci previsti, escluso il procuratore della Repubblica il cui posto è vacante dal maggio scorso da quando Giuseppe Nicolosi è andato in pensione.

"La pianta organica di questa procura è assolutamente inadeguata alla mole di lavoro esistente – scrive Laura Canovai – prevedendo solo 33 unità di personale amministrativo, di cui ne sono presenti solo 23". Di questi tre hanno altri incarichi, uno è un part time e quattro godono della legge 104. "Nemmeno la recente assunzione a seguito del concorso – aggiunge il procuratore facente funzione – per il profilo di funzionario amministrativo ha permesso di incrementare il numero di unità di personale in servizio in quanto il neoassunto ha dato le dimissioni dopo tre mesi". La carenza di personale si riflette negativamente sul lavoro, spiega ancora, rendendo "insostenibile, malgrado l’impegno profuso, il peso degli adempimenti". "Si registra una carenza del 100% del dirigente amministrativo e del conducente di automezzi e del 66,7% per il profilo di cancelliere esperto".

Laura Canovai rinnova l’attacco già fatto lo scorso anno dal procuratore Nicolosi nel quale si puntava il dito contro la "totale assenza del Ministero della Giustizia che, nonostante le allarmanti richieste, le relazioni, le delegazioni di forze politiche e sociali, gli appelli e le segnalazioni degli organi istituzionali, non ha mai provveduto all’adeguamento degli organici che ancora oggi appare insufficiente e inadeguato al bisogno", scrive Laura Canovai riprendendo le parole del predecessore. "Pare inammissibile che il ministero della Giustizia non provveda a sanare le discrepanze indicate". E insiste ancora: "Non è possibile accettare che nel nostro distretto ci siano uffici di procure con un numero di magistrati inferiore a quello di Prato ma con un supporto amministrativo di gran lunga superiore e ciò senza che nessuno intervenga a tutela dei dipendenti dell’ufficio e soprattutto della dignità degli utenti".

Oltre al problema della carenza di organico, Canovai pone l’attenzione sui tempi biblici per la fissazione di una prima udienza. "Mi preme segnalare ancora come dato negativo, il tempo medio di 510 giorni che intercorre fra il decreto di citazione e la data della prima udienza". La nota positiva è il sostanziale abbattimento dei carichi pendenti: passati dai 14.000 del 2015 ai 4.603 fascicoli di oggi. Di questi 2.334 non è più in carico ai magistrati essendo stato redatto l’atto di citazione a giudizio, anche se la fissazione della prima udienza appare a ora un miraggio. Infine qualche numero: le richieste di archiviazione sono aumentate (2.717 a fronte dei 2.585 del 2022) dei quali 159 per prescrizione e 105 per tenuità del fatto.

L.N.