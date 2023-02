Ci sta! Ci vuole crudeltà. In quattro spettacoli

Il titolo è "Ci sta! Ci vuole crudeltà per uscire dal cul de sac" e sintetizza in modo orginale la nuova rassegna a cura dello Spazio Teatrale Allincontro in collaborazione con la Cooperativa Margherita. Gioca con l’acronimo con cui in genere si presenta lo spazio, appunto Sta, e richiama la nozione di Crudeltà di Artaud "nel suo significato più vivo, potente e rapace, come impegno, coraggio, implacabile e assoluta determinazione a restare vivi e presenti", spiegano gli organizzatori. Si tratta di un cartellone di quattro appuntamenti più uno in trasferta che mette insieme attrici e attori, musica e silenzio, Prato, Roma e Torino, italiano e francese, comico, leggero e profondo. Si parte questo sabato con "Ivo Montà! Storia cantata di Yves Montand tra Monsummano e Parì (passando da Ollivud)", di e con Igor Vazzaz, complici in scena Jacopo Crezzini (contrabbasso) e Luca Giovacchini (chitarra), una produzione La Serpe d’Oro – Mimesis. A poco più di 100 anni dalla nascita di Yves Montand, Ivo Livi per l’anagrafe, nato a Monsummano, una divertente ricognizione di parole e musica intorno alla figura d’un artista che ha incarnato l’esempio dell’out-sider in grado di conquistare le grandi platee d’Oltralpe e non solo. Montand, figlio di comunisti rifugiati in Francia, parte dal nulla e arriva Parigi, diventando cantante leggero, poi impegnato, poi interprete di cinema d’autore e uomo di spettacolo, affiancato da artiste come Edith Piaf, Simone Signoret, sua moglie, e Marylin Monroe. Uno spettacolo di teatro canzone sull’impossibilità di raccontare e la possibilità di cantare. Il secondo spettacolo, sabato 11 marzo, sarà "Monologo di donna con pecorino", di e con Giulia Cerruti, un pezzo di stand-up comedy scritto da una donna alla soglia dei trenta con un desiderio di maternità decisamente ingombrante. Un simpatico affresco di delusioni d’amore raccontate con cinica ironia, ma anche una riflessione su alcune aspettative della società di tutti i tempi nei confronti delle donne. Sabato 20 aprile toccherà a "Bartali vs Bobet", con Aymric Faure e Francesco Dendi, testo e regia di Lisa Capaccioli. Racconterà la storia e le imprese dei due grandi campioni attraverso lo sguardo di due personaggi appassionati di ciclismo: un meccanico italiano e un panettiere francese, con particolare riferimento agli epici Tour de France del 1948, 1950 e 1953.

Infine, il 6 maggio andrà in scena Cascando, scritto e diretto da Pietro Dattola con Flavia Germana De Lipsis. Un testo che parla di abissi e cadute stupefacenti, imprevedibili, scomposte, grottesche: un caleidoscopio di ragionamenti, situazioni, sogni capovolti, un vociare che contrasta, asseconda, scherza, un cuore pensante ed un pensiero accorato: se non è possibile evitare la caduta, bisogna almeno provare a restare in equilibrio durante.