Ci sono 52.000 euro per l’emergenza casa

Lo stanziamento per il 2023 a Poggio a Caiano per l’emergenza casa ammonta a 52.0000 euro. Si tratta del contributo comunale per sostenere varie spese, relative alla stipula di un nuovo contratto di affitto.

La fine della legislatura è il momento per fare anche un bilancio degli investimenti del Comune che sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando la cifra era pari a 50 mila 900 euro, di cui 12.750 già erogati in questi primi mesi dell’anno per soddisfare le 16 domande arrivate tra gennaio e inizio febbraio. I beneficiari hanno quindi ricevuto contributi variabili tra i 600 e i 1200 euro da utilizzare per il pagamento del canone di affitto, delle spese per la stipula di contratti di locazione e delle spese per la sistemazione abitativa temporanea, ad esempio il trasloco, a seguito di una emergenza ovvero chi si è ritrovato sotto sfratto esecutivo (o per altre motivazioni) ma da solo è riuscito a trovare una soluzione. L’accesso a questo contributo non è da confondersi con il bando della Regione Toscana per il contributo affitto che uscirà prima dell’inizio dell’estate, sarà relativo sempre all’anno 2023 ma i contributi verranno erogati nei primi mesi del 2024, in base alle mensilità pagate. "Questo è un momento in cui anche i comuni non navigano nell’oro - spiega il sindaco Francesco Puggelli - e ci sono però provvedimenti ai quali non si può rinunciare, tra questi il sostegno alle famiglie". Per accedere al contributo del Comune occorre fare un primo accesso ai servizi sociali, produrre la documentazione richiesta e quindi è necessario aver individuato una sistemazione alloggiativa in autonomia.