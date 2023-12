"Ci siamo rialzati da soli". E la nuova sede è pronta

La nuova sede dell’azienda, appena completata, si è ritrovata col piano seminterrato completamente devastato, lo stabilimento del drone si è allagato con tutti i computer e i server danneggiati, e il magazzino per il deposito dei mezzi a sua volta è finito sott’acqua per decine di centimetri. Il danno complessivo supera il milione di euro, ma nell’arco di un mese e mezzo l’azienda è tornata alla totale operatività e ora addirittura si appresta a lanciare sul mercato il nuovo drone per la pulizia delle facciate dei palazzi e ad inaugurare la nuova sede. La Montebianco Costruzioni, azienda leader nel campo delle ristrutturazioni edili condominiali nell’area metropolitana, è stata più forte dell’alluvione.

L’ondata di acqua e fango dello scorso 2 novembre ha fortemente danneggiato tutti e tre gli stabilimenti aziendali: due a Montemurlo, l’altro a Montale. L’impresa però non si è mai fermata, nemmeno per un giorno, e anzi durante i giorni drammatici del post alluvione ha trovato il modo di aiutare le famiglie montemurlesi con camion ed escavatori per rimuovere fango e mobili. Certo, il colpo è stato durissimo. Basti pensare alla nuova sede di via Oste, completata proprio a fine ottobre, che doveva essere inaugurata nella prima metà di novembre, e che invece all’improvviso post alluvione è diventata completamente da rifare. Acqua e fango hanno irreparabilmente devastato il piano seminterrato dell’azienda, costringendo l’impresa della famiglia Monti a demolire impianti elettrici, server, cartongessi e la sala per le riunioni condominiali da poco assemblati. Oggi, a nemmeno due mesi dalla catastrofe, l’immobile è stato completamente rinnovato ed è pronto per la tanto agognata inaugurazione. "Solo questo è stato un danno da oltre 700.000 euro – sottolinea Simone Monti, direttore generale della Montebianco Costruzioni -. Noi però non ci potevamo fermare, e da soli, senza l’aiuto di nessuna istituzione o delle banche, abbiamo ricostruito da zero il piano seminterrato. Per noi è stata una dimostrazione di tenacia e allo stesso tempo di capacità di superare ogni avversità. Di pari passo abbiamo pensato anche alle famiglie montemurlesi in difficoltà: un atto dovuto per aiutare chi aveva perso tutto nell’alluvione".

I danni, come detto, hanno riguardato anche la sede del drone, il progetto innovativo per non mandare più gli uomini in quota nella pulizia delle facciate dei palazzi, che ha catturato l’attenzione anche della Camera dei Deputati. "Con server e computer danneggiati rischiavamo di perdere dati importanti – prosegue Monti -. Invece il lavoro d’equipe ci ha permesso di mandare avanti la linea di produzione fin da subito. E adesso stiamo già rispondendo alle tantissime richieste che arrivano dal mercato su scala nazionale".