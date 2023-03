Chiusura scuola C’è l’assemblea

Amministrazione comunale e genitori si incontrano per parlare del futuro delle scuole materne a Carmignano. Com’è noto da alcune settimane c’è il rischio di chiusura a settembre per le materne di Bacchereto e Poggio alla Malva, a causa del calo demografico e delle difficoltà nel confermare i posti per il personale Ata. Il sindaco Edoardo Prestanti ha già avuto un primo incontro con l’Ufficio Scolastico Regionale e per il momento ha rimandato ogni decisione di chiusura dei plessi, con l’intenzione di percorrere altre strade. Il prossimo passaggio è il confronto con i cittadini. La prima assemblea sarà domani, mercoledì (ore 21,15) al circolo Arci di Poggio alla Malva. La settimana prossima sindaco e giunta saranno a Bacchereto: mercoledì 22 marzo al circolo Arci sempre alle 21,15.