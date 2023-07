Chiusura della Sp3, slitta di due settimane l'inizio dei lavori di consolidamento

Slitta di due settimane la chiusura della principale arteria, la Sp3, che collega la vallata della Limentra Orientale con la piana toscana. La Provincia di Prato, che effettuerà i lavori di consolidamento del ponte che attraversa il fiume all’altezza de L’Acqua, ha annunciato la partenza del cantiere per lunedì 17 luglio, due settimane dopo la data fornita inizialmente, il 2 luglio. "L’inizio effettivo dei lavori – scrive in una nota la Provincia – preso atto delle tempistiche necessarie alla corretta logistica e gestione del cantiere stradale da parte dell’impresa affidataria e per concedere un’adeguata organizzazione agli abitanti e fruitori del luogo oggetto dei lavori, slitterà di due settimane rispetto alla data precedentemente comunicata. L’intervento, che riveste carattere prioritario per la pubblica incolumità, comporterà la demolizione dell’attuale ponte presente sul fiume Limentra, con la conseguente chiusura della Sp3 dal km 0+00 nel tratto di innesto con la Sp24 Pistoia-Raiola. La Provincia di Prato dispone pertanto dal 17 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (e comunque fino al termine dei lavori) lungo la Sp3 dell’Acquerino dal km 0+00 al km 0+050 nel Comune di Cantagallo, la chiusura del tratto di strada e la sospensione della circolazione veicolare a tutte le categorie di utenti, con conseguente deviazione del traffico su itinerari alternativi, appositamente segnalati (quali la SS64 "Porrettana e la strada comunale della Rasa per Gavigno-Fossato), che interesseranno anche i mezzi di soccorso, emergenza e protezione civile".

C.I.