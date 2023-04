Chiuso un tratto della declassata Ma gli operai lavoreranno di notte

Un tratto di declassata chiuso al traffico fino al 13 maggio, in direzione Firenze. Al rientro dal ponte del 25 aprile gli automobilisti devono fare i conti con un cantiere importante. La notizia fondamentale: la chiusura è prevista solo la sera, dalle 21 alle 6, e soltanto nei giorni feriali, mentre nei festivi la declassata resterà completamente aperta. In particolare la strada sarà interrotta per lavori tra via dei Trebbi e piazzale Abbé Pierre per il rifacimento dell’asfalto.

Per consentire i lavori il traffico la sera sarà deviato nelle seguenti strade: via dei Trebbi, via della Lastruccia, via del Fondaccio, via Reggiana e Via Abbè. Lungo la strada saranno sistemati i cartelli che rimarrano dunque da oggi, inizio dei lavori, fino al prossimo 13 maggio.

I lavori saranno eseguiti in particolare dall’Rti Consorzio Stabile Toscano, che resterà responsabile, si legge nell’ordinanza di Anas che stabilisce la chiusura della strada per le prossime due settimane, "per eventuali danni a persone eo cose che si dovessero verificare a seguito di mancanza, inefficienza o inadeguatezza delle segnalazioni necessarie". Sarà sempre compito dell’impresa "provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione della segnaletica di cantiere, alla regolazione dei flussi di veivoli con idoneo personale tecnico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e in caso di intenso traffico".

La chiusura della strada dalle 21 e fino alle 6 del mattino seguente dovrebbe scongiurare, almeno in teoria, grossi problemi alla circolazione, ma certamente fare a meno delle declassata sarà un disagio per gli automobilisti.