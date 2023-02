Chitarre in ricordo di Davide Lufrano

Il prossimo weekend torna alla Scuola di musica Verdi il concorso chitarristico nazionale Davide Lufrano Chaves, in ricordo dell’artista pratese scomparso a soli trent’anni nel 2013. Il premio si alimenta grazie al contributo della famiglia Lufrano e all’energia condivisa dalla scuola, i docenti, gli allievi e le loro famiglie. Chaves, pratese di orgini costaricane, ha studiato alla Verdi per quasi 15 anni pianoforte classico, coro e chitarra. Nel 2009, dopo aver conseguito il diploma in chitarra classica al Conservatorio di La Spezia, si era trasferito a Londra per vivere di musica, sia come interprete, che come insegnante. Nella primavera del 2013 la scoperta della malattia: un mieloma multiplo a causa del quale è morto il 26 dicembre dello stesso anno.